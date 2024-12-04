Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 11:51

Баскетболист Пол Миллсэп объявил о завершении карьеры

Диана Андрющенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тяжелый форвард Пол Миллсэп завершил карьеру баскетболиста после 16 сезонов в НБА.

Миллсэп, выбранный под 47-м номером на драфте 2006 года, провел свою карьеру в командах «Юта», «Атланта», «Денвер», «Бруклин» и «Филадельфия». В последний раз он играл в НБА за «Бруклин» и «Филадельфию» в сезоне-2021/22, сообщает издание ESPN.

39-летний Миллсэп — один из восьми игроков в истории НБА, достигших отметки в 500 трехочковых бросков, 1000 блок-шотов и 1000 перехватов.

Источник: ESPN
НБА
Читайте также
Алина Загитова призналась, что увеличила себе губы
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
У Ямаля роман со звездой TikTok
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
Популярное видео
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Даллас» одержал победу над «Мемфисом», Дончич оформил дабл-дабл

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости