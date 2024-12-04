Баскетболист Пол Миллсэп объявил о завершении карьеры

Тяжелый форвард Пол Миллсэп завершил карьеру баскетболиста после 16 сезонов в НБА.

Миллсэп, выбранный под 47-м номером на драфте 2006 года, провел свою карьеру в командах «Юта», «Атланта», «Денвер», «Бруклин» и «Филадельфия». В последний раз он играл в НБА за «Бруклин» и «Филадельфию» в сезоне-2021/22, сообщает издание ESPN.

39-летний Миллсэп — один из восьми игроков в истории НБА, достигших отметки в 500 трехочковых бросков, 1000 блок-шотов и 1000 перехватов.