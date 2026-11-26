Беренже стал первым игроком НБА с четырьмя перехватами и четырьмя блок-шотами в матче без набранных очков

Центровой «Миннесоты» Жоан Беренже стал первым игроком НБА с момента введения официального учета перехватов и блок-шотов в сезоне-1973/74, которому удалось сделать не менее четырех перехватов и четырех блок-шотов в матче без набранных очков, сообщает Minnesota News Network.

В домашней игре регулярного чемпионата против «Бруклина» (142:116) 23 ноября по местному времени 20-летний француз также сделал четыре подбора. Он не выполнил ни одного броска, а его показатель полезности составил «+22».

Беренже проводит второй сезон в НБА. «Миннесота» выбрала баскетболиста под 17-м номером на драфте 2025 года. В дебютном регулярном чемпионате он сыграл 40 матчей, набирая в среднем 3,9 очка и делая 2,3 подбора.