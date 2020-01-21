Парсонс может завершить карьеру из-за травм, полученных в автомобильной аварии

Форвард «Атланты» Чендлер Парсонс попал в серьезную автомобильную аварию, случившуюся 15 января. Он получил множественные тяжелые и неизлечимые травмы, в том числе травматическое повреждение головного мозга, грыжу межпозвоночного диска и разрыв губы. Игрок может завершить карьеру, сообщает ESPN.

31-летний Парсонс попал в автомобильную аварию, возвращаясь с тренировки. В него врезался нетрезвый водитель другого автомобиля, который повредил еще одну машину. Он был задержан и признал свою вину.

— Во время аварии Чендлер был в отличной физической форме, — отметили адвокаты баскетболиста. — Сейчас он работает с командой врачей, чтобы восстановить свое здоровье, его способность вернуться к игре под вопросом. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы помочь ему полностью восстановиться, в то же время работаем над тем, чтобы привлечь к делу ответственные стороны.

В нынешнем регулярном чемпионате Парсонс принял участие в пяти матчах. Форвард играет на истекающем контракте и получит за сезон 25 миллионов долларов. Ранее он выступал за «Мемфис». Игрок имеет постоянные проблемы с коленом.