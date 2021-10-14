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Кайри Ирвинг: «Не планирую завершать карьеру»

Баскетболист Кайри Ирвинг высказался о своем будущем
09:07
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Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг рассказал, что не планирует уходить из баскетбола из-за ситуации с вакцинацией.

Спортсмен отказывается делать прививку от коронавируса. По правилам Нью-Йорка ему запрещено играть в домашних матчах «Бруклина».

«Не думаю, что завершаю карьеру. Не думаю, что мне придется оставить эту игру из-за предписания по вакцине», — цитирует Ирвинга Bleacher Report.

Ранее «Бруклин» принял решение касательно статуса Ирвинга в сезоне-2021/22. Разыгрывающий не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не сможет полноценно выступать за команду.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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