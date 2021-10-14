Кайри Ирвинг: «Не планирую завершать карьеру»
Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг рассказал, что не планирует уходить из баскетбола из-за ситуации с вакцинацией.
Спортсмен отказывается делать прививку от коронавируса. По правилам Нью-Йорка ему запрещено играть в домашних матчах «Бруклина».
«Не думаю, что завершаю карьеру. Не думаю, что мне придется оставить эту игру из-за предписания по вакцине», — цитирует Ирвинга Bleacher Report.
Ранее «Бруклин» принял решение касательно статуса Ирвинга в сезоне-2021/22. Разыгрывающий не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не сможет полноценно выступать за команду.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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