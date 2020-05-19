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Барак Обама: «Майкл Джордан помог по-другому взглянуть на афроамериканских спортсменов»

04:33
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Бывший президент США Барак Обама поделился мнениекм о легенде НБА Майкле Джордане. Политик считает, что многократный чемпион изменил культуру для афроамериканских спортсменов.

— Майкл Джордан помог по-другому взглянуть на афроамериканских спортсменов, они по-другому восприняли легкую атлетику и спорт как часть индустрии развлечений, — приводит слова Обамы ClutchPoints. — Майкл Джордан и «Чикаго» изменили культуру. Он стал чрезвычайным послом не только для баскетбола, но и для США за рубежом.

Ранее ESPN назвал Джордана лучшим игроком в истории НБА.

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