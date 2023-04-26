Банкеро признан лучшим новичком сезона в НБА

Форвард «Орландо» Паоло Банкеро признан лучшим новичком сезона-2022/23 в НБА.

20-летний американец с итальянскими корнями получил в голосовании 98 из 100 первых мест. Он обошел Джейлена Уильямса из «Оклахомы» и Уокера Кесслера из «Юты».

Банкеро был выбран под 1-м номером на драфте в 2022 году. В сезоне-2022/23 он сыграл 72 матча, набирая в среднем по 20,0 очка, 6,9 подбора и 3,7 передачи.

По ходу регулярного чемпионата Банкеро признавали лучшим новичком четыре месяца подряд.