Бамба и Бизли выйдут на рынок свободных агентов

Центровой Мо Бамба и атакующий защитник Малик Бизли планируют выйти на рынок свободных агентов, сообщает ESPN.

«Лейкерс» решили отчислить 25-летнего Бамбу и отказаться от опции продления 26-летнего Бизли (16,5 миллиона долларов). Однако клуб останется на связи с обоими игроками, чтобы иметь возможность вернуть их в случае согласования вариантов новых сделок.

В сезоне-2022/23 Бамба перебрался в «Лейкерс» из «Орландо» и сыграл в 9 матчах за клуб из Лос-Анджелеса, набирая в среднем по 3,7 очка и 4,6 подбора. Бизли был обменян из «Юты». Он сыграл 27 матчей за «Лейкерс», набирая в среднем по 10,9 очка, 3,3 подбора и 1,1 передачи.