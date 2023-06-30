Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 03:20

Бамба и Бизли выйдут на рынок свободных агентов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Центровой Мо Бамба и атакующий защитник Малик Бизли планируют выйти на рынок свободных агентов, сообщает ESPN.

«Лейкерс» решили отчислить 25-летнего Бамбу и отказаться от опции продления 26-летнего Бизли (16,5 миллиона долларов). Однако клуб останется на связи с обоими игроками, чтобы иметь возможность вернуть их в случае согласования вариантов новых сделок.

В сезоне-2022/23 Бамба перебрался в «Лейкерс» из «Орландо» и сыграл в 9 матчах за клуб из Лос-Анджелеса, набирая в среднем по 3,7 очка и 4,6 подбора. Бизли был обменян из «Юты». Он сыграл 27 матчей за «Лейкерс», набирая в среднем по 10,9 очка, 3,3 подбора и 1,1 передачи.

баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
0
Читайте также
Владимир Аитов: регбист, врач, узник немецких концлагерей. История русского спортсмена
Американская гимнастка Симона Байлз вернется на соревнования после двухлетнего перерыва
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о судьбе Суровикина
На юге Москвы с рельсов сошел грузовой состав
Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Драммонд активировал опцию в контракте с «Чикаго»
Новости
RSS RSS
Все новости