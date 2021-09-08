Айзейя Томас считает Леброна круче Майкла Джордана
Экс-игрок «Детройта» и сборной США Айзейя Томас в эфире NBA TV заявил, что считает Леброна Джеймса круче Майкла Джордана и Кобе Брайанта.
«С учетом всего сделанного, поставил бы на первое место Леброна. В нем мне нравится сочетание качеств, это совершенный баскетболист. Майкл Джордан — на втором месте. Он набирал очки, всегда был нацелен на победы, завоевал титулы и все остальное. Кобе — третий», — приводит Essentially Sports слова Томаса.
Напомним, Айзейя Томас играл за «Детройт» на протяжении всей своей карьеры.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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