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Айзейя Томас считает Леброна круче Майкла Джордана

05:50
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Экс-игрок «Детройта» и сборной США Айзейя Томас в эфире NBA TV заявил, что считает Леброна Джеймса круче Майкла Джордана и Кобе Брайанта.

«С учетом всего сделанного, поставил бы на первое место Леброна. В нем мне нравится сочетание качеств, это совершенный баскетболист. Майкл Джордан — на втором месте. Он набирал очки, всегда был нацелен на победы, завоевал титулы и все остальное. Кобе — третий», — приводит Essentially Sports слова Томаса.

Напомним, Айзейя Томас играл за «Детройт» на протяжении всей своей карьеры.

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Евгений Козинов все материалы автора

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