Айс Кьюб призвал «Клипперс» покинуть Лос-Анджелес

Организатор лиги BIG3, рэп-исполнитель и актер Айс Кьюб заявил, что «Клипперс» из Лос-Анджелеса должен переехать в другой город.

- «Клипперс» похож на вашего двоюродного брата, который приехал к вам в гости и теперь считает, что это его дом, потому что живет здесь долго. Думаю, что они должны перевезти команду в другой город, — цитирует ClutchPoints Кьюба. - Мы не приглашали их в Лос-Анджелес. Я думаю, это несправедливо по отношению ко многим городам Америки, таким как Сиэтл. В Лос-Анджелесе есть две команды, а у них ни одной.

«Клипперс» должен переехать, потому что здесь ничего не добьются. Лос-Анджелес никогда не станет их городом. Они должны просто уйти.