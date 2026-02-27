Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

27 февраля, 06:53

«Атланта» в матче с «Вашингтоном» одержала третью победу подряд

Павел Лопатко

«Атланта» победила «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 126:96.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Хокс» Кори Кисперт — у него 33 очка.

«Атланта» выиграла третий матч подряд. Она занимает девятое место в таблице Восточной конференции (30-31). «Вашингтон» (16-42) располагается на 13-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Вашингтон» — 126:96 (37:26, 39:30, 22:24, 28:16)

А: Кисперт (33 очка), Макколлум (25), Куминга (17)
В: Хэрди (14), Райли (14 + 10 подборов), Джонсон (14)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НБА
БК Атланта Хокс
БК Вашингтон Уизардс
Читайте также
Синоптики спрогнозировали дождь и до +25 градусов в Москве 4 июня
Вы знали, что в 1980 году в Уругвае прошел мини-чемпионат мира — Мундиалито? В нем играл 20-летний Марадона
«Не мечтал о таком». Барбашев и Дорофеев против Свечникова и Никишина: русская серия в финале Кубка Стэнли
Что произошло за ночь 4 июня. Главное
Дуглас Сантос будет основным в Бразилии, «Спартак» увидит, кого отдал бесплатно. Кто из игроков РПЛ едет на ЧМ-2026
В конгрессе США назвали ошибкой любой отказ от переговоров с Россией
Популярное видео
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Боб Хартли уходит после победы
Боб Хартли уходит после победы
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Бруклин» потерпел шестое поражение подряд, Дёмин набрал 6 очков

«Хьюстон» в гостях переиграл «Орландо», Дюрант набрал 40 очков
Новости
RSS RSS
Все новости