«Атланта» в матче с «Вашингтоном» одержала третью победу подряд
«Атланта» победила «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 126:96.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Хокс» Кори Кисперт — у него 33 очка.
«Атланта» выиграла третий матч подряд. Она занимает девятое место в таблице Восточной конференции (30-31). «Вашингтон» (16-42) располагается на 13-м месте.
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Вашингтон» — 126:96 (37:26, 39:30, 22:24, 28:16)
А: Кисперт (33 очка), Макколлум (25), Куминга (17)
В: Хэрди (14), Райли (14 + 10 подборов), Джонсон (14)
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