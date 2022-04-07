«Атланта» проиграла «Вашингтону», «Бостон» обыграл «Чикаго»

«Бостон» переиграл «Чикаго» (117:94) в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече «Атланта» на своем паркете выиграла у «Вашингтона» (118:103).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Бостон» — 94:117 (19:32, 32:35, 16:24, 27:26)

Ч: Дерозан (16), Вучевич (13), Уайт (10), Томпсон (10).

Б: Браун (25), Хорфорд (17 + 10 подборов), Тейтум (16 + 10 подборов).

«Атланта» — «Вашингтон» — 118:103 (40:31, 27:34, 28:18, 23:20)

А: Янг (30 + 11 передач), Галлинари (26 + 10 подборов), Капела (19).

В: Порзингис (26 + 18 подборов), Кисперт (12), Гэффорд (12).