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«Торонто» на выезде победил «Атланту», «Филадельфия» обыграла «Кливленд»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Торонто» на выезде победил «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:121.

Самыми результативными игроками встречи стали защитник хозяев Деджонте Мюррей и разыгрывающий гостей Иммануэль Куикли, набравшие по 24 очка.

В параллельном матче «Филадельфия» дома обыграла «Кливленд» — 104:97.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Торонто» — 121:123 (22:33, 42:32, 26:31, 31:27)

А: Мюррей (24 + 10 подборов), Хантер (22), Бэй (18)

Т: Куикли (24), Барнс (20 + 10 передач), Дик (18)

«Филадельфия» — «Кливленд» — 104:97 (25:25, 28:25, 21:20, 30:27)

Ф: Макси (24), Пейн (16), Харрис (15)

К: Аллен (24), Гарленд (20), Струс (14)

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