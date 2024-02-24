«Торонто» на выезде победил «Атланту», «Филадельфия» обыграла «Кливленд»
«Торонто» на выезде победил «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:121.
Самыми результативными игроками встречи стали защитник хозяев Деджонте Мюррей и разыгрывающий гостей Иммануэль Куикли, набравшие по 24 очка.
В параллельном матче «Филадельфия» дома обыграла «Кливленд» — 104:97.
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Торонто» — 121:123 (22:33, 42:32, 26:31, 31:27)
А: Мюррей (24 + 10 подборов), Хантер (22), Бэй (18)
Т: Куикли (24), Барнс (20 + 10 передач), Дик (18)
«Филадельфия» — «Кливленд» — 104:97 (25:25, 28:25, 21:20, 30:27)
Ф: Макси (24), Пейн (16), Харрис (15)
К: Аллен (24), Гарленд (20), Струс (14)
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