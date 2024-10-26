«Атланта» обыграла «Шарлотт», Янг набрал 38 очков и сделал 10 передач

«Атланта» победила «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:120. Разыгрывающий защитник «Хокс» Трэй Янг стал самым результативным игроком встречи, набрав 38 очков и сделав 10 передач.

В других матчах «Орландо» обыграл «Бруклин» (116:101), «Торонто» выиграл у «Филадельфии» (115:107), «Кливленд» переиграл «Детройт» (113:101), «Нью-Йорк» одержал победу над «Индианой» (123:98).

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Бруклин» — 116:101 (22:23, 27:23, 32:25, 35:30)

О: Ф. Вагнер (29),М. Вагнер (18), Банкеро (15), Саггс (10), Блэк (10).

Б: Томас (24), Шредер (20), Финни-Смит (15), К. Джонсон (12).

«Торонто» — «Филадельфия» — 115:107 (30:31, 32:25, 21:21, 32:30)

Т: Барнс (27), Пелтль (19), Агбаджи (12), Бэттл (12), Мобо (12).

Ф: Убре (28), Макси (24), Лаури (14), Калеб Мартин (11), Драммонд (11).

«Атланта» — «Шарлотт» — 125:120 (28:16, 34:42, 26:27, 37:35)

А: Янг (38 + 10 передач), Хантер (24), Дэниэлс (18), Джонсон (16).

Ш: Болл (34 + 10 потерь), Бриджес (27), Мэнн (17), Ричардс (12 + 13 подборов).

«Кливленд» — «Детройт» — 113:101 (28:29, 37:26, 26:24, 22:22)

К: Митчелл (19), Уэйд (19), Аллен (17 + 11 подборов), Э. Мобли (16), Гарлэнд (13), Джером (13).

Д: Каннингем (33), Айви (22), Бизли (13).

«Нью-Йорк» — «Индиана» — 123:98 (25:24, 36:21, 34:19, 28:34)

Н: Брансон (26), Бриджес (21), Таунс (21 + 15 подборов), Харт (20 + 10 подборов), Ануноби (14).

И: Матурин (20), Тернер (13 ), Сиакам (12), Уокер (12).