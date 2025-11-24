«Атланта» победила «Шарлотт», «Бостон» выиграл у «Орландо»

«Атланта» победила «Шарлотт» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 113:110.

Форвард «Хокс» Джейлен Джонсон набрал 28 очков и выполнил 11 результативных передач.

«Шарлотт» проиграл шестой матч подряд, он занимает 12-е место в Восточной конференции (4 победы, 13 поражений). «Атланта» (11-7) идет на пятом месте.

В другом матче игрового дня «Бостон» на своем паркете обыграл «Орландо» — 138:129.

Защитник «Селтикс» Джейлен Браун отметился 35 очками.

«Орландо» прервал серию из трех побед подряд, он занимает 9-е место в Восточной конференции (10-8). «Бостон» (9-8) идет на 10-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Шарлотт» — 113:110 (28:25, 25:30, 39:33, 21:22)

А: Джонсон (28 очков + 11 передач), Александер-Уокер (23), Дэниелс (22)

Ш: Кнюппель (28), Секстон (22), Бриджес (21)

«Бостон» — «Орландо» — 138:129 (32:27, 48:30, 30:32, 28:40)

Б: Браун (35), Саймонс (23), Притчард (19)

О: Ховард (30), Бэйн (18), Ричардсон (18)