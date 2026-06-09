«Атланта» продлила контракт с главным тренером Снайдером

«Атланта» объявила о продлении контракта с главным тренером Куином Снайдером. Срок соглашения не уточняется, сообщает AP.

Под руководством 59-летнего американца «Хокс» одержали 46 побед при 36 поражениях в регулярном чемпионате НБА в сезоне-2025/26 и впервые с сезона-2020/21 напрямую вышли в плей-офф. Этот год стал временем значительных перемен для «Атланты», которая провела масштабную перестройку состава в середине сезона, в частности, расставшись с четырехкратным участником Матча всех звезд НБА Трэем Янгом.

В марте 2026 года Снайдер одержал 500-ю победу в карьере, став 41-м тренером в истории НБА, достигшим этой отметки. 46 побед «Атланты» стали самым лучшим достижением команды с сезона-2015/16. Впечатляющий сезон «Хокс» завершился в апреле поражением в шестом матче первого раунда плей-офф НБА от «Нью-Йорка». «Атланта» — единственная команда, которая побеждала «Никс» в плей-офф на данный момент.

Это второе продление контракта Снайдера с «Хокс» с тех пор, как он присоединился к франшизе в сезоне-2022/23. Это решение было принято вскоре после того, как «Атланта» повысила Онси Салеха с генерального менеджера до президента по баскетбольным операциям и подписала с ним долгосрочный контракт в конце мая.

Также Снайдер работал главным тренером «Юты», входил в тренерские штабы ЦСКА, «Лейкерс» и «Филадельфии».

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