«Атланта» нанесла поражение «Портленду», у Оконгву дабл-дабл
«Атланта» победила «Портленд» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 135:101.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Хокс» Ониенка Оконгву — у него 25 очков и 10 подборов.
«Атланта» выиграла четвертый матч подряд. Она занимает девятое место в таблице Восточной конференции (31-31). «Портленд» (29-33) располагается на девятом месте в Западной конференции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Портленд» — 135:101 (44:25, 31:33, 28:27, 32:16)
А: Оконгву (25 очков + 10 подборов), Куминга (20), Макколлум (19)
П: Холидей (23), Клингэн (15 + 15 подборов), Крейчи (14)
Новости