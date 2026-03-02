«Атланта» нанесла поражение «Портленду», у Оконгву дабл-дабл

«Атланта» победила «Портленд» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 135:101.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Хокс» Ониенка Оконгву — у него 25 очков и 10 подборов.

«Атланта» выиграла четвертый матч подряд. Она занимает девятое место в таблице Восточной конференции (31-31). «Портленд» (29-33) располагается на девятом месте в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Портленд» — 135:101 (44:25, 31:33, 28:27, 32:16)

А: Оконгву (25 очков + 10 подборов), Куминга (20), Макколлум (19)

П: Холидей (23), Клингэн (15 + 15 подборов), Крейчи (14)

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