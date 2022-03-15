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Сегодня, 05:07

46 очков Янга помогли «Атланте» переиграть «Портленд»

«Атланта» переиграла «Портленд»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атланта» обыграла «Портленд» (122:113) в матче регулярного чемпионата НБА. «Хокс» одержали третью победу кряду.

В другой встрече «Филадельфия» на своем паркете проиграла «Денверу» (110:114).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Портленд» — 122:113 (29:34, 29:33, 31:17, 33:29)

А: Янг (46 + 12 передач), Хантер (20), Хертер (14).

П: Харт (31), Уотфорд (22), Уильямс (20), Юбэнкс (16 + 10 подборов).

«Филадельфия» — «Денвер» — 110:114 (37:22, 21:31, 30:28, 22:33)

Ф: Эмбиид (34), Харден (24 + 11 передач), Макси (19).

Д: Йокич (22 + 13 подборов), Хайлэнд (21), Бартон (20).

БК Атланта Хокс
БК Денвер Наггетс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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