«Атланта» подписала контракт с центровым Тони Брэдли

«Атланта» объявила о подписании контракта с центровым Тони Брэдли. Он перешел из «Индианы».

В сезоне-2025/26 28-летний американец в 38 матчах за «Пэйсерс» (включая три в стартовом составе) набирал в среднем 4 очка и 2,8 подбора. Ранее он также выступал за «Юту», «Филадельфию», «Оклахому» и «Чикаго». Он сыграл в 20 матчах плей-офф, проводит свой восьмой сезон в НБА.

Ранее «Хокс» выставили на драфт отказов форварда Калеба Хьюстана, освободив место в составе для Брэдли. Хьюстан подписал двусторонний контракт с «Атлантой» 18 октября 2025 года. Договор был конвертирован в стандартный 19 февраля. В 18 играх он набирал в среднем по 2,3 очка.

«Атланта» занимает пятое место в таблице Восточной конференции (45-34).

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