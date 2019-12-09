«Атланта» победила «Шарлотт», Янг набрал 30 очков

«Шарлотт» (9-16) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Атланте» (6-17) — 107:122. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Трэй Янг, набравший 30 очков.

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«Шарлотт» — «Атланта» — 107:122 (27:24, 26:27, 30:37, 24:34)

Ш: Янг (30)

А: Бриджес (20), Вашингтон (20)

8 декабря.

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