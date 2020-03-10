«Атланта» победила «Шарлотт» и прервала серию из трех поражений

«Атланта» (20-46) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА во втором овертайме победила «Шарлотт» (22-42) — 143:138. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Терри Розир, набравший 40 очков. Защитник «Хокс» Трэй Янг оформил дабл-дабл из 31 балла и 16 передач. Хозяева выиграли впервые за четыре встречи.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Атланта» — «Шарлотт» — 143:138 2ОТ (32:32, 34:31, 32:31, 24:28, 9:9, 12:7)

А: Янг (31+16 передач)

Ш: Розир (40)

10 марта.