"Атланта" победила "Финикс", "Детройт" обыграл "Майами"

"Атланта" обыграла "Финикс" в матче регулярного чемпионата НБА - 120:112. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Санс" Тайлер Джонсон, который набрал 29 очков.

В еще одной игре "Детройт" одержал победу над "Майами" - 119:96.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" - "Финикс" - 120:112 (33:33, 30:26, 23:28, 34:25)

А: Янг (23), Бэйзмор (23), Принс (21).

Ф: Джонсон (29), Букер (26), Эйтон (14+12 подборов).

"Майами" - "Детройт" - 96:119 (29:20, 17:34, 30:30, 20:35)

М: Ричардсон (22), Уэйтерс (17), Уэйд (15).

Д: Смит (22), Гриффин (20), Галлоуэй (17).