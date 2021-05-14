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«Атланта» обыграла «Орландо» и продлила победную серию

04:52
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«Атланта» переиграла «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (116:93). «Хокс» одержали третью победу кряду. «Мэджик» потерпели пятое поражение подряд.

«Атланта» занимает 4-е место в Восточной конференции. «Орландо» идет на 14-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Орландо» — 116:93 (29:16, 32:25, 32:30, 23:22)

А: Богданович (27), Янг (18), Капела (14 + 15 подборов), Хертер (14).

О: Хэмптон (18), Энтони (12), Картер (12 + 11 подборов).

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