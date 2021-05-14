«Атланта» обыграла «Орландо» и продлила победную серию
«Атланта» переиграла «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (116:93). «Хокс» одержали третью победу кряду. «Мэджик» потерпели пятое поражение подряд.
«Атланта» занимает 4-е место в Восточной конференции. «Орландо» идет на 14-й строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Орландо» — 116:93 (29:16, 32:25, 32:30, 23:22)
А: Богданович (27), Янг (18), Капела (14 + 15 подборов), Хертер (14).
О: Хэмптон (18), Энтони (12), Картер (12 + 11 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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