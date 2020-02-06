«Атланта» одолела «Миннесоту», Янг набрал 38 очков

«Миннесота» дома уступила «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА (120:127). Разыгрывающий защитник «Хокс» Трей Янг записал на свой счет дабл-бал — 38 очков и 11 передач.

В другой встрече «Оклахома» выиграла у «Кливленда» (109:103).

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Кливленд» — 109:103 (29:28, 32:25, 23:28, 25:22)

О: Шредер (30), Гилджес-Александер (23 + 10 подборов), Галлинари (15).

К: Секстон (23), Лав (20), Нэнс (14 + 10 подборов).

«Миннесота» — «Атланта» — 120:127 (24:36, 32:28, 21:32, 43:31)

М: Уиггинс (25), Окоги (23), Таунс (21 + 11 подборов).

А: Янг (38 + 11 передач), Коллинз (27 + 12 подборов), Джонс (14).

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