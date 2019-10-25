«Атланта» обыграла «Детройт» благодаря 38 очкам Янга
05:02
«Атланта» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (117:110). Для обеих команд это первая игра в сезоне.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Хокс» Трей Янг.
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Атланта» — 100:117 (32:38, 31:22, 18:31, 19:26)
Д: Роуз (27), Драммонд (21 + 12 подборов), Кеннард (13).
А: Янг (38), Коллинз (18 + 10 подборов), Паркер (18).
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