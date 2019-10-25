«Атланта» обыграла «Детройт» благодаря 38 очкам Янга

«Атланта» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (117:110). Для обеих команд это первая игра в сезоне.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Хокс» Трей Янг.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Атланта» — 100:117 (32:38, 31:22, 18:31, 19:26)

Д: Роуз (27), Драммонд (21 + 12 подборов), Кеннард (13).

А: Янг (38), Коллинз (18 + 10 подборов), Паркер (18).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей