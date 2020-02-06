«Атланта» обменяла Паркера и Леня в «Сакраменто» на Дедмона

«Атланта» обменяла форварда Джабари Паркера и центрового Алексея Леня в «Сакраменто», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. В обратном направлении последовал центровой Деуэйн Дедмон и два драфт-пика второго раунда (2020 и 2021).

Дедмон уже ранее выступал за «Хоукс». В конце 2019 года он потребовал публичного обмена из «Сакраменто». За этот и следующий сезон форвард получит по 13,3 миллиона долларов.

За этот и следующий сезоны Паркер получит по 6,5 миллиона. Затем на год распространяется опция игрока. Ранее он выступал за «Вашингтон».

Лень следующим летом станет свободным агентом, за этот чемпионат он получит 4,2 миллиона.