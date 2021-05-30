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«Атланта» одержала третью победу в серии против «Нью-Йорка»

22:43
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«Атланта» переиграла «Нью-Йорк» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф. «Хокс» взяли верх со счетом 113:96и теперь ведут в серии до четырех побед со счетом 3-1.

Баскетбол

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 113:96 (25:26, 28:23, 35:22, 25:25)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2020-2021/

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