«Атланта» одержала третью победу в серии против «Нью-Йорка»
«Атланта» переиграла «Нью-Йорк» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф. «Хокс» взяли верх со счетом 113:96и теперь ведут в серии до четырех побед со счетом 3-1.
Баскетбол
НБА
Плей-офф
1/8 финала
«Атланта» — «Нью-Йорк» — 113:96 (25:26, 28:23, 35:22, 25:25)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2020-2021/
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