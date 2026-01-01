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1 января, 03:34

«Атланта» прервала серию из семи поражений в матче с «Миннесотой»

Павел Лопатко

«Атланта» победила «Миннесоту» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 126:102.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Хокс» Джейлен Джонсон — у него 34 очка и 10 подборов.

«Атланта» прервала серию из семи поражений подряд. Она занимает 10-е место в таблице Восточной конференции (16-19). «Миннесота» (21-13) расположилась на шестом месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Миннесота» — 126:102 (33:26, 37:23, 28:24, 28:29)

А: Джонсон (34 очка + 10 подборов), Оконгву (17), Порзингис (16)
М: Эдвардс (30), Рэндл (19), Джузэнг (10)

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