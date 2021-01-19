31 очко Расселла не спасло «Атланту» от поражения от «Миннесоты»
01:05
«Атланта» обыграла «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА (108:97). Разыгрывающий «Тимбервулвз» Д'Анджело Расселл стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко.
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Миннесота» — 108:97 (29:25, 29:26, 20:20, 30:26)
А: Хантер (25), Капела (23 + 15 подборов), Янг (20 + 13 передач).
М: Расселл (31), Бизли (15), Эдвардс (12).
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