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19 января, 23:39

«Милуоки» обыграл «Атланту», Адетокунбо набрал 21 очко и сделал 17 подборов

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Милуоки» на выезде победил «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:110.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хокс» Никил Александер-Уокер, набравший 32 очка. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл — 21 очко и 17 подборов.

«Милуоки» занимает 11-е место в Восточной конференции НБА после 42 матчей. «Атланта» потерпела четвертое подряд поражение и идет десятой на «Востоке» после 45 игр.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Милуоки» — 110:112 (19:20, 19:34, 34:26, 38:32)

А: Александер-Уокер (32 очка), Джонсон (28 очков+16 подборов), Макколлум (17)

М: Адетокунбо (21+17 подборов), Портис (19), Грин (18)

19 января. Атланта. «State Farm Arena».

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НБА
БК Атланта Хокс
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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