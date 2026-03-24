«Атланта» разгромила «Мемфис»

«Атланта» победила «Мемфис» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 146:107.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Мемфиса» Грегори Джексон — у него 26 очков.

У «Мемфиса» третье поражение подряд. Он занимает 12-е место в таблице Западной конференции (24-27). «Атланта» (40-32) располагается на шестом месте в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Мемфис» — 146:107 (32:22, 39:24, 45:29, 30:32)

А: Александер-Уокер (26 очков), Куминга (16), Оконгву (16)

М: Джексон (26), Бертон (20), Джером (17)

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