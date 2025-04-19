«Майами» обыграл «Атланту» и вышел в плей-офф НБА

«Майами» переиграл «Атланту» в матче второго раунда плей-ин НБА — 123:114 ОТ.

Атакующий защитник «Хит» Тайлер Хирро набрал 30 очков. У «Хокс» дабл-дабл оформил разыгрвающий защитник Трэй Янг.

«Майами» пробился в сетку плей-офф НБА, где в первом раунде сыграет против «Кливленда». Первый матч состоится 21 апреля. Начало — 2:00 по московскому времени.

НБА

Плей-ин

«Атланта» — «Майами» — 114:123 OT (24:33, 29:29, 24:24, 29:20, 8:17)

А: Янг (29 + 11 передач), Оконгву (28 + 12 подборов), Ньянг (20), Леверт (15).

М: Хирро (30), Уиггинс (20), Адебайо (17 + 11 подборов).