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«Атланта» обыграла «Майами», Джонсон и Хирро оформили дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Атланта» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграла «Майами» со счетом 120:110.

Самым результативным на паркете стали форвард «Хокс» Джален Джонсон, набравший 28 очков и сделавший 13 подборов, а также защитник «Хит» Тайлер Хирро, у которого 28 очков и 10 передач.

«Атланта» с 17 победами в 32 матчах занимает шестое место в Восточной конференции, «Майами» с 15 победами в 29 играх — на седьмой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Майами» — 120:110 (35:28, 26:30, 32:26, 27:26)

28 декабря. Атланта. «State Farm Arena».

НБА
БК Атланта Хокс
БК Майами Хит
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