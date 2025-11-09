Баскетбол
9 ноября, 06:54

«Атланта» прервала 5-матчевую серию побед «Лейкерс», Дончич оформил дабл-дабл

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде уступили «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:122.

Самым результативным игроком встречи стал игрок гостей Лука Дончич, набравший 22 очка и 11 передач.

«Лейкерс» уступили впервые за последние 5 матчей и занимают четвертое место в Западной конференции НБА, «Атланта» идет девятой на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 122:102 (37:29, 31:25, 30:18, 24:30)

9 ноября. Атланта. «State Farm Arena».

«Кливленд» — «Чикаго» — 128:122 (32:29, 24:43, 40:26, 32:24)

9 ноября. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

«Майами» — «Портленд» — 136:131 (27:30, 45:35, 28:32, 36:34)

9 ноября. Майами. «FTX Arena».

«Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 126:119 (28:22, 38:36, 26:27, 34:34)

9 ноября. Сан-Антонио. «AT&T Center».

