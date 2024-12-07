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«Лейкерс» проиграли в овертайме «Атланте», Леброн оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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Леброн Джеймс в атаке на кольцо «Атланты».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Атланта» в овертайме обыграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:132 ОТ.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «ЛА Лейкерс» — 134:132 ОТ (26:29, 38:35, 30:33, 25:22, 15:13)

А: Янг (31 + 20 передач), Хантер (26), Богданович (20), Оконгву (15).

Л: Джеймс (39 + 10 подборов + 11 передач), Дэвис (38 + 10 подборов), Кнехт (14).

«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 113:140 (33:33, 26:36, 27:31, 27:40)

Сан: Шэмпени (30), Касл (15), Сохан (14), К. Джонсон (14).

Сак: Дерозан (23), Сабонис (22 + 16 подборов), Фокс (22), Монк (22).

«Чикаго» — «Индиана» — 123:132 (35:31, 19:36, 39:36, 30:29)

Ч: Лавин (32), Уайт (19), Досунму (15), Вучевич (13).

И: Халибертон (23), Сиакам (21), Матурин (19), Топпин (17).

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