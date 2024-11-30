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Сегодня, 00:58

«Кливленд» проиграл «Атланте»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атланта» выиграл у «Кливленда» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:101. «Кавальерс» потерпели второе поражение подряд.

Разыгрывающий защитник «Кавс» Дариус Гарлэнд набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Кливленд» с результатом 17-3 лидирует в Восточной конференции. «Атланта» идет на 9-й строчке — 9-11.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Кливленд» — 117:101 (29:27, 23:23, 39:23, 26:28)

А: Хантер (23), Янг (21 + 11 передач), Джонсон (20), Оконгву (15), Рисаше (11).

К: Гарлэнд (29), Э. Мобли (24 + 12 подборов), Митчелл (12 + 11 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Кливленд Кавальерс
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