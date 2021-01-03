«Кливленд» обыграл «Атланту», «Нью-Орлеан» переиграл «Торонто»
06:02
«Кливленд» обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА (96:91). Разыгрывающий «Кавальерс» Коллин Секстон набрал 27 очков.
В другой встрече «Нью-Орлеан» переиграл «Торонто» (120:116). «Пеликанс» одержали вторую победу кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Кливленд» — 91:96 (35:25, 21:19, 18:26, 17:26)
А: Хантер (17), Капела (16 + 16 подборов), Янг (16 + 10 передач).
К: Секстон (27), Макги (14), Драммонд (12 + 11 подборов).
«Нью-Орлеан» — «Торонто» — 120:116 (32:26, 23:34, 32:22, 33:34)
Н: Ингрэм (31), Уильямсон (21), Бледсоу (19 + 10 передач).
Т: Ванвлит (27), Буше (24), Ануноби (17).
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю