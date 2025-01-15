«Атланта» выиграла у «Финикса», Янг набрал 43 очка
«Атланта» обыграла «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:117.
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Кливленд» — 117:127 (30:37, 31:25, 28:38, 28:27)
И: Сиакам (23), Матурин (19), Тернер (17).
К: Митчелл (35), Гарлэнд (24), Э. Мобли (22 + 13 подборов), Аллен (16).
«Атланта» — «Финикс» — 122:117 (33:31, 31:25, 25:31, 33:30)
А: Янг (43), Оконгву (22 + 21 подбор), Мэтьюз (19), Крейчи (15).
Ф: Букер (35), Дюрант (31), Данн (14).
«Филадельфия» — «Оклахома-Сити» — 102:118 (21:37, 22:21, 38:29, 21:31)
Ф: Эдвардс (25), Даутин (18), Ябуселе (17).
О: Гилджес-Александер (32), Джейлен Уильямс (24), Уоллес (18).
Новости