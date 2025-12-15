«Филадельфия» уступила «Атланте»

«Филадельфия» проиграла «Атланте» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 117:120.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Филадельфии» Пол Джордж — у него 35 очков.

«Атланта» занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 15 победами и 12 поражениями. «Филадельфия» (14-11) расположилась на седьмой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Филадельфия» — 120:117 (39:29, 20:26, 35:36, 26:26)

А: Дэниелс (27 очков + 10 подборов), Оконгву (20 + 15 подборов), Крейчи (19)

Ф: Джордж (35), Эджкомб-младший (26), Эмбиид (22 + 14 подборов)