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15 декабря 2025, 05:18

«Филадельфия» уступила «Атланте»

Павел Лопатко

«Филадельфия» проиграла «Атланте» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 117:120.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Филадельфии» Пол Джордж — у него 35 очков.

«Атланта» занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 15 победами и 12 поражениями. «Филадельфия» (14-11) расположилась на седьмой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Филадельфия» — 120:117 (39:29, 20:26, 35:36, 26:26)

А: Дэниелс (27 очков + 10 подборов), Оконгву (20 + 15 подборов), Крейчи (19)
Ф: Джордж (35), Эджкомб-младший (26), Эмбиид (22 + 14 подборов)

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