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Сегодня, 05:56

«Детройт» победил «Атланту», Каннингем сделал трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» на выезде переиграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:104.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Финикс» — 84:108 (16:28, 26:26, 26:28, 16:26)

Б: Джонсон (20), Уилсон (15), Уайтхэд (12), Клэкстон (10 + 12 подборов).

Ф: Букер (32), Дюрант (24), Джонс (8), Ричардс (8 + 15 подборов).

«Атланта» — «Детройт» — 104:114 (26:36, 25:33, 24:28, 29:17)

А: Дэниэлс (20 + 10 подборов), Джонсон (17), Капела (16 + 10 подборов), Янг (13).

Д: Каннингем (29 + 11 передач + 10 потерь), Бизли (19), Томпсон (16), Дюрен (14 + 12 подборов).

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