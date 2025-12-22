«Чикаго» переиграл «Атланту» в гостях

«Чикаго» победил «Атланту» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 152:150.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Хокс» Джейлен Джонсон — у него 36 очков и 11 подборов.

«Чикаго» выиграл третий матч подряд. Он занимает 10-е место в таблице Восточной конференции (13-15). «Атланта» проиграла в третьей встрече подряд и идет на девятом месте (15-15).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Чикаго» — 150:152 (38:38, 35:45, 42:33, 35:36)

А: Джонсон (36 очков + 11 подборов), Янг (35), Оконгву (23)

Ч: Бузелис (28), Уайт (21), Гидди (19 + 12 передач)