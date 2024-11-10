«Чикаго» обыграл «Атланту», «Кливленд» был сильнее «Бруклина» в матче НБА

«Чикаго» на выезде обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:113.

«Буллз» одержали 4-ю победу в 10 матчах и занимают 9-е место в таблице Восточной конференции. «Хокс» с 7 поражениями в 11 играх — на 11-й строчке.

«Кливленд» дома победил «Бруклин» со счетом 105:100.

Баскетбол

НБА. Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Чикаго» — 113:125 (37:24, 33:36, 28:30, 15:35)

А: Джонсон (20), Капела (20), Ризаше (17)

Ч: Досунму (19), Вучевич (18+12 подборов), Лавин (18), Уайт (18)

10 ноября. Атланта. «State Farm Arena».

«Кливленд» — «Бруклин» — 105:100 (34:28, 23:27, 13:27, 35:18)

К: Мобли (23+16 подборов), Митчелл (22), Гарленд (20)

Б: Джонсон (23), Томас (22), Шредер (22)

10 ноября. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».