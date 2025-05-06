Аткинсон из «Кливленда» признан тренером года в НБА

Кенни Аткинсон из «Кливленда» стал обладателем награды «Тренер года» по итогам регулярного чемпионата НБА сезона-2024/25, сообщается на сайте лиги.

В ходе голосования журналистов 57-летнего специалиста поставили на первое место 46 из 100 респондентов. Вторым стал главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф (31), третьим — Име Удока из «Хьюстона» (7).

Аткинсон возглавил «Кливленд» перед стартом этого сезона. Под его руководством команда одержала 64 победы при 18 поражениях в регулярном чемпионате НБА, что стало лучшим результатом в истории франшизы. В первом раунде плей-офф «Кавальерс» обыграли «Майами» в четырех матчах.