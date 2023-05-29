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Сегодня, 06:25

Ассистент «Торонто» Гриффин станет новым главным тренером «Милуоки»

Руслан Минаев
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Помощник главного тренера «Торонто» Эдриан Гриффин станет главным тренером «Милуоки», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Стороны согласовывают финансовые условия контракта. Отмечается, что сделка будет заключена в ближайшее время.

Таким образом, 48-летний специалист впервые в карьере возглавит клуб в качестве главного тренера.

На протяжении всей карьеры он работал помощником главного тренера. Сначала в «Милуоки» в 2008-2010 годах, затем в «Чикаго», «Орландо», «Оклахоме» и «Торонто». С «Рэпторз» он становился чемпионом НБА в 2019 году.

Ранее «Милуоки» уволил тренера Майка Буденхольцера. В этом сезоне «Бакс» заняли первое место в регулярном чемпионате НБА, но проиграли «Майами» в серии первого раунда плей-офф — 1-4.

баскетбол
НБА
БК Милуоки Бакс
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