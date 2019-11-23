Арена «Юты» эвакуирована после матча из-за подозрительного пакета

Арена «Юты» «Вивин Смарт» была эвакуирована через несколько минут после матча регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт» (113:109), сообщает AP. Причиной стал подозрительный пакет, обнаруженный возле кафе в северо-восточной стороне арены.

На тот момент большинство болельщиков уже покинули арену, а эвакуация была объявлена вскоре после завершения пресс-конференции тренеров.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в коробке был всего лишь набор инструментов. Полицейские поблагодарили болельщиков за бдительность и внимание.