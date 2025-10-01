AP: «Голден Стэйт» подписал с Кумингой контракт на два года

«Голден Стэйт» объявил о подписании нового контракта с нападающим Джонатаном Кумингой. Условия сделки не оглашались.

По данным AP, соглашение рассчитано на два года. Его сумма составит 46,5 миллиона долларов США.

С 29 июня 22-летний конголезский баскетболист рассматривал квалификационное предложение на сумму 7,9 миллиона долларов США. У него было время до вечера 1 октября, чтобы принять квалификационное предложение.

Куминга играет за «Голден Стэйт» с 2021 года. В сезоне-2024/25 в регулярном чемпионате НБА он 47 матчах набирал в среднем 15,3 очка, выполняя 4,6 подбора и 2,2 передачи. В плей-офф в 8 матчах у него было 15,3 очка, 2,5 подбора и 1,3 передачи.