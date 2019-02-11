Андрей Ватутин: "Если бы Теодосич не уехал в НБА, то жалел бы об этом до конца жизни"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью "Известиям" отметил, что разыгрывающему Милошу Теодосичу не повезло с травмами во время выступления за "Клипперс" в НБА.

– Легенда ЦСКА Милош Теодосич стал свободным агентом после отчисления из "Клипперс". Вы уже сказали, что не рассматриваете вариант его возвращения в команду. Как думаете, он готов подписать контракт с клубом Евролиги?

– По нашему телефонному разговору я понял, что он еще не принял решение — вернуться в клуб Евролиги или залечить все болячки и целенаправленно готовиться к участию в чемпионате мира – 2019. Он хочет сыграть за сборную и намерен сделать всё возможное для этого. К тому же в его семье ожидается пополнение. Поэтому баскетбольные вопросы, наверное, для него сейчас временно на втором плане.

– Как оцените его недолгий визит в НБА?

– Тео — большой мастер, но в НБА надо уезжать молодым и здоровым. Плюс ему не повезло с травмами, которые преследовали его все эти полтора года. Но в любом случае он молодец, что попробовал. Если бы Теодосич не уехал в НБА, то жалел бы об этом до конца жизни.