Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Андрей Кириленко: «Теоретически Мозгов может вернуться в НБА»

12:21
Теги:

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что центровой «Химок» Тимофей Мозгов еще имеет шансы вернуться в НБА.

«Теоретически он может вернуться в НБА, но для этого ему надо хорошо играть за «Химки», — приводит слова Кириленко ТАСС. — Если же он будет мучиться с травмами и больше восстанавливаться, то вряд ли. Все зависит от его здоровья. Но он не играл сейчас сезон, как об этом можно всерьез говорить

Мозгов вернулся в Россию этим летом, подписав с «Химками» контракт на один год. Он пропустил весь прошлый сезон НБА из-за травмы колена.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6795514

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир