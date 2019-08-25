Андрей Кириленко: «Теоретически Мозгов может вернуться в НБА»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что центровой «Химок» Тимофей Мозгов еще имеет шансы вернуться в НБА.

«Теоретически он может вернуться в НБА, но для этого ему надо хорошо играть за «Химки», — приводит слова Кириленко ТАСС. — Если же он будет мучиться с травмами и больше восстанавливаться, то вряд ли. Все зависит от его здоровья. Но он не играл сейчас сезон, как об этом можно всерьез говорить?»

Мозгов вернулся в Россию этим летом, подписав с «Химками» контракт на один год. Он пропустил весь прошлый сезон НБА из-за травмы колена.