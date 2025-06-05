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Кириленко ответил Аллену: «Если Флэгг повторит мой путь, то это тоже будет неплохо»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Легенда «Юты», президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал слова Тони Аллена. Бывший игрок НБА сказал, что первый номер драфта НБА-2025 Купер Флэгг хорош, но его потолок — это уровень Кириленко.

«Мне нравится Купер Флэгг. Крутой баскетболист, одинаково хорошо играющий как в защите, так и в нападении. Если сравнить его со мной, то на этом этапе карьеры он сильнее меня в атаке. Он более американизированный, более агрессивный, много играющий с мячом. Я стал играть с мячом только в 23-24 года. Купер же делает это с 18 лет на очень высоком уровне. Так что я не знаю, как реагировать на эти слова Тони. Наверное, если Флэгг повторит мой путь, то это тоже будет неплохо», — отметил «СЭ» Кириленко.

Егор Демин и&nbsp;Андрей Кириленко.«Я бы хотел, чтобы «Юта» взяла Демина под пятым номером». Мнение Кириленко

Андрей Кириленко — первый баскетболист из России, которого выбрали на драфте НБА: 1999 год, «Юта», 24-й номер.

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Андрей Кириленко
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