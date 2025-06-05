Кириленко ответил Аллену: «Если Флэгг повторит мой путь, то это тоже будет неплохо»

Легенда «Юты», президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал слова Тони Аллена. Бывший игрок НБА сказал, что первый номер драфта НБА-2025 Купер Флэгг хорош, но его потолок — это уровень Кириленко.

«Мне нравится Купер Флэгг. Крутой баскетболист, одинаково хорошо играющий как в защите, так и в нападении. Если сравнить его со мной, то на этом этапе карьеры он сильнее меня в атаке. Он более американизированный, более агрессивный, много играющий с мячом. Я стал играть с мячом только в 23-24 года. Купер же делает это с 18 лет на очень высоком уровне. Так что я не знаю, как реагировать на эти слова Тони. Наверное, если Флэгг повторит мой путь, то это тоже будет неплохо», — отметил «СЭ» Кириленко.

Андрей Кириленко — первый баскетболист из России, которого выбрали на драфте НБА: 1999 год, «Юта», 24-й номер.