Андре Игуодала: "Никто не перейдет в "Никс". Извините"

Форвард "Голден Стэйт" Андре Игуодала во время интервью ушел от ответа на вопрос, где продолжат карьеру его напарники по команде Клэй Томпсон и Кевин Дюрант, но подколол "Нью-Йорк". Платежная ведомость позволяет клубу бороться за подписание двух звездных игроков.

– Никто не перейдет в "Никс". Извините, – цитирует СlutchPoints форварда "воинов".

И Дюрант, и Томпсон получили тяжелые травмы в финале НБА, в котором "Голден Стэйт" проиграл "Торонто". Кевин пропустит весь сезон, а возвращение Клэя ожидается весной 2020 года.

НБА: итоговая таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей плей-офф