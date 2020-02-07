Центровой Андре Драммонд эмоционально отреагировал на новость о том, что «Детройт» обменял его в «Кливленд» перед закрытием рынка обменов.

— В чем я убедился насчет НБА, так это в том, что здесь нет понятий «друзья» и «верность», — написал Драммонд у себя в Twitter. — Я отдал все свое сердце и душу «Пистонс», а когда это произошло без предупреждения, еще больше убедился, что это просто бизнес. Я люблю тебя, Детройт, ты навсегда занял особенное место в моем сердце.

If there's one thing I learned about the NBA, there's no friends or loyalty. I've given my heart and soul to the Pistons , and to be have this happen with no heads up makes me realize even more that this is just a business! I love you Detroit... — Andre Drummond (@AndreDrummond) February 6, 2020

6 февраля, накануне закрытия рынка обменов НБА, «Детройт» обменял 26-летнего Драммонда в «Кливленд» на Джона Хенсона, Брэндона Найта и выбор во втором раунде драфта