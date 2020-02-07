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Андре Драммонд — о том, что «Детройт» обменял его: «Понял, что в НБА нет понятий «друзья» и «верность»»

11:53
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Центровой Андре Драммонд эмоционально отреагировал на новость о том, что «Детройт» обменял его в «Кливленд» перед закрытием рынка обменов.

— В чем я убедился насчет НБА, так это в том, что здесь нет понятий «друзья» и «верность», — написал Драммонд у себя в Twitter. — Я отдал все свое сердце и душу «Пистонс», а когда это произошло без предупреждения, еще больше убедился, что это просто бизнес. Я люблю тебя, Детройт, ты навсегда занял особенное место в моем сердце.

6 февраля, накануне закрытия рынка обменов НБА, «Детройт» обменял 26-летнего Драммонда в «Кливленд» на Джона Хенсона, Брэндона Найта и выбор во втором раунде драфта

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